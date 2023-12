NBA 2023/2024, vincono Golden State e Denver. Bene anche Miami e Sacramento

I risultati della regular season NBA 2023/2024 nella notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre, con sei match andati in scena e ricchi di spettacolo e spunti di interesse. Continua la marcia a Est dei Philadelphia 76ers, che si impongono in casa per 121-111 sui Toronto Raptors. Dopo il -9 del primo quarto i padroni di casa inseriscono le marce alte e portano a casa la vittoria, grazie a un’altra prestazione maiuscola del trio Harris, Maxey ed Embiid: i primi due infatti chiudono con 33 punti a referto, mentre il terzo deve “accontentarsi” dei suoi 31 ma sfiorando la tripla doppia con 10 rimbalzi e 9 assist. A ben poco servono i 31 punti di Siakam tra i canadesi.

NBA 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE DELLE DUE CONFERENCE

Vittoria nella Eastern Conference anche per i Miami Heat, che davanti al pubblico amico del Kaseya Center supera gli Atlanta Hawks per 122-113. Tyler Herro protagonista assoluto con 30 punti in 34 minuti, ma contributo importante anche da Duncan Robinson, che ne mette a segno 27 in 25 minuti giocati. Trae Young ci prova (30 punti e 13 assist), ma non riesce a evitare la sedicesima sconfitta stagionale degli Hawks. Peggio di Atlanta fa sicuramente Washington, ancora ferma a 5 vittorie da inizio regular season. Gli Wizards cedono come da pronostico ai Golden State Warriors, che vincono 129-118 e salutano un’altra partita da 30 punti di Steph Curry, ben coadiuvato da Kuminga e Thompson. Bene a Ovest anche i Denver Nuggets, che la spuntano di misura sul campo dei Brooklyn Nets per 117-122. Doppia doppia per il “solito” Nikola Jokic, che chiude con 31 punti e 11 rimbalzi formando un’accoppiata vincente insieme ai 32 punti e 9 assist di Jamal Murray.

Appena dietro i Nuggets ci sono i Sacramento Kings, vittoriosi per 120-105 sui Phoenix Suns grazie alla tripla doppia di Domantas Sabonis che chiude il match con 28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist in 34 minuti di gioco. Kevin Durant e Devin Booker, rispettivamente autori di 28 e 24 punti, non bastano ai Suns per evitare la sconfitta che porta il record della franchigia in perfetta parità: 14 vittorie e altrettanti KO. Infine esultano anche gli Houston Rockets, che battono nettamente i Dallas Mavericks per 122-96 chiudendo la pratica già prima dell’ultimo quarto. Doppia doppia per Alperen Sengun, autore di 22 punti e 15 rimbalzi.