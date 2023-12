Dribbling e 1 vs 1, sfida tra opposti all’Olimpico: il Napoli è la squadra che ne tenta di più, la Roma è terzultima

Il Napoli è la squadra che cerca più volte il dribbling (325) in Serie A. La Roma è la terzultima compagine del massimo campionato per il numero di 1 contro 1 tentati (200). Sfida tra opposti allo stadio Olimpico, che ospita un big match d’alta classifica che può rilanciare o ridimensionare le ambizioni delle due squadre. Ventisette punti per i partenopei, due in più per i giallorossi. In una classifica cortissima (col Bologna ormai le sorelle iniziano a diventare nove), non si può più sbagliare. Il Napoli chiude nella Capitale il ciclo terribile di big match, che ha visto i partenopei raccogliere solo tre punti tra Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Per la Roma invece il mese di fuoco è iniziato male a Bologna e proseguirà contro Juventus, Atalanta e Milan. Nel mezzo per i giallorossi c’è la Cremonese in Coppa Italia, un brutto ricordo per il Napoli che deve fare i conti con la terza eliminazione agli ottavi consecutiva (stavolta col Frosinone con un pesantissimo 4-0). La sfida di sabato vede quindi da un lato un Napoli che sa sfruttare il cambio di passo dei suoi interpreti e una Roma che invece è costretta ad affidarsi alla fisicità di Lukaku e Azmoun per cercare di guadagnare metri. Senza Paulo Dybala, dovrebbe essere l’iraniano ad affiancare il belga, con El Shaarawy e Belotti relegati in panchina dopo la brutta prova di Bologna. Altra chance per Lorenzo Pellegrini, che sta vivendo il suo momento più difficile da quando c’è Mourinho, mentre Cristante e Paredes completeranno il centrocampo. Nella sfida tra opposti, emergono anche due dati destinati inevitabilmente a cozzare. Solo l’Inter (21) ha segnato più reti della Roma in casa in questa Serie A (19) e nel 2023 solo i nerazzurri hanno vinto più gare interne dei giallorossi (14 contro 13). Dall’altra parte, il Napoli, a fronte di un rendimento casalingo da dimenticare, ha incassato solamente sei reti in trasferta (con 17 punti) nel torneo in corso. La svolta della stagione passa da una sfida tra due squadre fin qui agli antipodi.