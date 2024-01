Lautaro e i marcatori all time dell’Inter: è a -1 da Icardi, aspettando il rinnovo

La rete di Lautaro Martinez contro il Napoli a Riyad ha regalato all’Inter un’altra Supercoppa Italiana e ha permesso allo stesso argentino di scrivere un’altra pagina di storia nella sua avventura nerazzurra. Sono tre i gol del Toro in Supercoppa, come Del Piero, Eto’o, Shevchenko e Tevez. Meno solo di Paulo Dybala (4). E sono ora 123 le reti segnate con la maglia dell’Inter in carriera, come Christian Vieri, in una top 10 che vede Lautaro sempre più protagonista. Gli manca una rete per eguagliare Mauro Icardi (124) in ottava posizione tra i giocatori che hanno segnato più gol con l’Inter, tenendo conto di tutte le competizioni. A quel punto il prossimo obiettivo, raggiungibile già in questa stagione, sarà Istvan Nyers (133). Più lontani Benito Lorenzi (143), Luigi Cevenini (156), Sandro Mazzola (160), Robert0 Boninsegna (173). Nell’Olimpo Alessandro Altobelli (209) e Giuseppe Meazza (284). Lontanissimi, ma non irraggiungibili. Lautaro ha 26 anni e una carriera ancora lunga davanti. Serve però un passo alla volta, aspettando quel rinnovo ancora sul tavolo. L’accordo per ora non c’è, ma le parti sembrano avere tutte lo stesso obiettivo. Lautaro può davvero diventare una bandiera dell’Inter e quel record di Meazza non sembra più inaccessibile.

Marcatori all time Inter

Giuseppe Meazza: 284

Alessandro Altobelli: 209

Roberto Boninsegna: 173

Sandro Mazzola: 160

Luigi Cevenini: 156

Benito Lorenzi: 143

István Nyers: 133

Mauro Icardi: 124

Lautaro Martínez: 123

Christian Vieri: 123