La moglie di Skriniar: “A Milano stavamo solo a casa, qui a Parigi vita più libera”

“Abbiamo decisamente più libertà e usciamo di più qui a Parigi rispetto a Milano. Lì stavamo solo in casa, qui per noi è iniziata una vita molto diversa, anche perché ora Charlotte va all’asilo”. Lo ha detto Barbora Hroncekova, la moglie di Milan Skriniar, parlando delle differenze tra Milano e Parigi in un’intervista a Emma: “Ci alziamo la mattina presto per accompagnare Charlotte all’asilo, andiamo a prendere un caffè. Quindi lui va agli allenamenti, io vado a casa e lì pulisco, cucino. Quando Milan torna, andiamo a prendere nostra figlia, è un momento bellissimo”.