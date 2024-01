Milano Cortina 2026, c’è via libera della Commissione aggiudicatrice per la pista da bob a Cortina

C’è il via libera della Commissione aggiudicatrice, con l’individuazione del costruttore, per il bando della nuova pista da bob di Cortina in vista delle Olimpiadi 2026. “Il commissario di Governo Luigivalerio Sant’Andrea – spiega una nota di Simico, la società infrastrutture di Milano Cortina – ha formalmente comunicato alle Amministrazioni e agli Enti di competenza che si sono conclusi i lavori della Commissione aggiudicatrice, con l’individuazione dell’operatore economico – la società Pizzarotti ndr. – che ritiene l’opera fattibile nei modi e nei tempi previsti nello stesso Bando, come indicati dalle Federazioni internazionali”.