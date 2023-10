La Roma celebra i 50 anni in giallorosso di Bruno Conti: “Passione e amore per questa maglia”

Era il 9 settembre del 1973, in un Roma-Ternana 2-0 al Tre Fontane, valevole per la Coppa Italia Primavera. Bruno Conti esordì quel giorno con la maglia giallorossa e oggi, cinquant’anni dopo, il fuoriclasse campione del mondo 1982 è stato omaggiato dallo stadio Olimpico all’intervallo della partita contro il Monza. La Ceo Lina Souloukou ha consegnato all’ex ala destra la sua storica maglia numero 7, ricamata e incorniciata: “Un immenso onore per tutti noi, ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la Roma in questi 50 anni. Grazie per tutto a nome di tutti noi”, ha detto la dirigente. Conti, che oggi coordina le giovanili dall’Under 14 all’Under 10, è andato sotto la curva Sud e ha anche sventolato un bandierone giallorosso mentre lo stadio lo celebrava. “Grazie alla società per questo avermi fatto venire qui all’Olimpico, dopo 50 anni di passione e amore per questa maglia. Grazie!”, ha detto ‘Marazico’ che da 50 anni è stato sempre tesserato in giallorosso in diverse vesti: calciatore, allenatore della prima squadra, tecnico delle giovanili e responsabile del settore giovanile.