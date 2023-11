La Juventus nel programma saudita ‘Future Falcons’: “Sarà una grande collaborazione”

La Juventus ha siglato un accordo tecnico-sportivo con il programma Future Falcons. Presenti al momento della firma Ghassan Felemban e Romeo Jozak, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Tecnico del Programma Future Falcons, e il Presidente bianconero Gianluca Ferrero, oltre al CEO Maurizio Scanavino. Un progetto che riguarda sia la crescita dei giovani giocatori bianconeri che lo sviluppo dei calciatori che fanno parte di ‘Future Falcons’, programma voluto dalla Federazione Calcio dell’Arabia Saudita, come parte del progetto ‘Vision 2030’.

“Questa partnership sportiva – si legge sul sito della società bianconera – aprirà infatti le porte, per i giovani talenti sauditi, a numerose opportunità, da sessioni di allenamento intensivo alle partite amichevoli, e contestualmente sarà una grande occasione anche per i nostri ragazzi, i quali avranno la possibilità di confrontarsi in match internazionali, fortemente formativi per loro”. La partnership prevede anche numerose collaborazioni: ad esempio, programmi di formazione per il personale tecnico e amministrativo, supporto agli staff tecnici e medici, e l’accesso alle strutture della Juventus, o la presenza di osservatori e allenatori della Juventus alle partite e alle sessioni di allenamento del Programma Future Falcons.

Soddisfatto Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager di Juventus: “L’obiettivo di questa collaborazione è lo sviluppo dei ragazzi; penso che Future Falcons sia un grande progetto, che mette al centro i migliori giovani giocatori sauditi. Vogliamo aiutarli a sviluppare il loro talento, e unire le nostre conoscenze quelle dei nostri partner, da un punto di vista sportivo ma anche educazionale. Un altro aspetto importante è, per i ragazzi di Future Falcons, la possibilità di venire qui a Torino per svolgere sessioni di allenamento intensive. Credo che sarà una grande collaborazione”. Così Ghassan Felemban, dg Future Falcons: “Esprimiamo la nostra gratitudine alla Juventus: questa collaborazione avrà un impatto positivo sullo sviluppo dei talenti. Il nostro impegno per l’eccellenza tecnica e il miglioramento personale, seguendo la metodologia della Federazione calcistica dell’Arabia Saudita, è continuo”.