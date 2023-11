Marsiglia-Lille, verso il divieto di trasferta ai tifosi ospiti

di Mattia Zucchiatti 48

Aspettando di sapere se Marsiglia-Lione sarà recuperata in campo neutro o meno, il Ministero degli Interni francese avrebbe deciso di vietare la trasferta dei tifosi del Lille al Velodrome, dopo gli incidenti di domenica scorsa che hanno portato al ferimento di Fabio Grosso e di un suo collaboratore. In 250 avevano programmato di andare a Marsiglia per assistere al match di Ligue 1.