Inter-Real Sociedad, aperta la vendita dei biglietti

L’Inter ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la gara interna contro la Real Sociedad, ultima partita del girone di Champions League. Match che per i nerazzurri dovrebbe rappresentare una formalità per ciò che riguarda il passaggio del turno, quasi acquisito, ma che potrebbe essere decisivo per decretare il primo posto nel gruppo D. La società, sempre nella nota, ha inoltre sollecitato i tifosi ad affrettarsi per acquistare i tagliandi per la sfida, in quanto potrebbero terminare nel giro di poco tempo.