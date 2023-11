Liga 2023/2024, si ferma il Real Madrid: 0-0 con il Rayo Vallecano

Il Real Madrid non è andato oltre lo 0-0 al Bernabeu contro il Rayo Vallecano, nel posticipo della dodicesima giornata della Liga 2023/2024. Secondo pareggio nelle ultime tre di campionato per i Blancos di Carlo Ancelotti, che scivolano a -2 dal sorprendente Girona capolista. Un punto prezioso per il Rayo Vallecano, che si conferma tra le sorprese più piacevoli di questa Liga con il suo nono posto a soli due punti dalla zona europea e le sole due sconfitte finora subite in campionato.

La partita inizia subito con il Real pericoloso, ma al 5′ Valverde si mangia il gol del vantaggio a tu per tu con il portiere ospite. Ci prova anche Joselu di testa, poi l’attaccante al 37′ trova una grandissima parata di Dimitrievskij che salva i suoi. Prima dell’intervallo ci prova anche Bellingham, ma dopo 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Non cambia il canovaccio tattico nel secondo tempo, con il Real deciso a fare la partita e il Vallecano pronto a difendersi con grande ordine e disciplina. Al 65′ gli sforzi delle Merengues verrebbero anche premiati con il gol di Vinicius, ma viene tutto fermato per il fuorigioco di Joselu su assist di Bellingham. Con il passare dei minuti gli uomini di Ancelotti faticano a trovare spazi e quindi anche a rendersi pericolosi, nel recupero l’ultimo sussulto lo regala Rodrygo che però di tacco spedisce la palla tra le braccia di Dimitrievskij.

Per il Real tempo ora di pensare alla Champions, visto che mercoledì al Bernabeu arriverà il Braga. Per quanto riguarda il campionato invece sabato è in programma la sfida al Valencia.