Kolarov diventa direttore sportivo: l’ex Roma è tra i diplomati a Coverciano

Nomi illustri, qualche salto di carriera e nuove avventure. Il settore tecnico della Figc ha ufficializzato i neo direttori sportivi che si sono diplomati a Coverciano dopo gli esami finali del corso (144 ore di lezione). Il migliore è risultato essere Davide Casparrini, che si è diplomato con lode. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Marco Lorusso per la parte ‘organizzativo-sportiva’, diplomato con 110 su 110. Per quella ‘tecnica’, invece, il migliore è risultato il collaboratore del Napoli, Antonio Sinicropi. Spicca poi il risultato dell’ex difensore di Roma, Lazio, Inter e Manchester City, Aleksandar Kolarov, oltre che del consultant scouting del Tottenham, Lorenzo Giani, e di Stefano Merli. Le borse di studio per la miglior tesi vanno a Davide Casparrini (componente dell’Area Finanza della Lega Serie B) e al team manager della Roma, Valerio Cardini. Tra i nomi dei diplomati anche altri nomi illustri, come Lorenzo Ariaudo e Andrea Caracciolo.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi del corso di Coverciano che hanno superato gli esami finali: Lorenzo Ariaudo, Alessio Battaglino, Laura Biffi, Marco Bof, Andrea Caracciolo, Valerio Cardini, Davide Casparrini, Andrea Colombino, Francesco Conti, Daniele Corazza, Marco Cozzuto, Walterfrancesco Pio Crea, Aniello Cutolo, Stefano D’Apice, Antonio De Luca, Walter Pio Doronzo, Joaquim Estrada Llop, Felice Evacuo, Riccardo Fabbro, Tommaso Fini, Daniele Freggia, Jacopo Galbiati, Lorenzo Giani, Andrea Giannarelli, Paolo Stefano Gobba, Saimir Keci, Aleksandar Kolarov, Federica Lancini, Michele Lanzilotta, Marco Lorusso, Matilde Malatesta, Emanuele Marchetti, Stefano Merli, Marco Pacione, Niccolò Pascuccio, Salvatore Piccolo, Davide Calogero Provenzano, Riccardo Richter, Niccolò Roncato, Valentina Roscini, Giorgio Schenone, Antonio Sinicropi, Mattia Stante, Michelangelo Vitali, Simone Vitali, Raffaele Vrenna, Luciano German Zavagno e Gianluca Zinci.