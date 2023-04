Sala: “Derby in semifinale di Champions League? Bello per la città, ma stressante per me”

Dopo le due vittorie di Inter e Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League, è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala a parlare ai microfoni della stampa accorsa a margine della presentazione di Piano City a Palazzo Marino. Il numero uno del capoluogo lombardo, come si sa, è un tifoso nerazzurro. Un argomento dibattuto anche dallo stesso Sala è stato quello legato al pattinaggio e il luogo in cui la disciplina verrà svolta per le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina.

Le parole di Sala sulla Champions e le gara di andata di Inter e Milan: “Derby in semifinale? Sarebbe qualcosa di molto, molto bello per la città, e di molto stressante per me..“.

Sul luogo per il pattinaggio: “Guardiamo alla concretezza, penso che si debba decidere il più presto possibile come penso succederà il 18 aprile, nel Cda della fondazione (Milano-Cortina, ndr), per Rho“.