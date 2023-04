Juventus, Zazzaroni: “Pogba e Di Maria sono due cadaveri”

“E’ vero che Allegri è pigro in sede di mercato. Quando gli hanno detto che si potevano prendere Pogba, Di Maria e Paredes ha pensato di alzare il livello della Juventus pagando zero”. Inizia così un ragionamento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, a Pressing su Mediaset parlando della Juventus: “Solo che erano due cadaveri, uno è Pogba e l’altro in parte Di Maria, con tutto il rispetto, si parla in termini calcistici”.