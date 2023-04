Inter, Pellegrini: “Conto su Inzaghi. Zhang? Presidente italiano è un’altra cosa”

L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini ha parlato del momento complicato della squadra nerazzurra, in crisi di risultati in campionato. Le ultime settimane hanno portato a mettere in discussione il ruolo di Simone Inzaghi, ma l’ex patron spiega: “Conto ancora su Inzaghi, spero che possa fare una bella serie di risultati nel finale di stagione e non ho mai pensato a un possibile altro nome.” C’è chi pensa a un ritorno di Antonio Conte, liberatosi dal Tottenham: “Non spetta a me dirlo, ma non so se Conte sia andato via in malo modo o in buoni rapporti dall’Inter – spiega Pellegrini – Ha sempre fatto bene dove è andato, ma non so se un suo ritorno sia cosa gradita a entrambe le parti.”

Altro tema scottante è quello della presidenza, con Steven Zhang che prosegue con la sua continua spola tra Italia e Cina. “Avere un presidente italiano, o meglio ancora milanese, sarebbe tutta un’altra storia. La squadra ha bisogno di sentire un presidente più presente, che collabora quotidianamente con allenatore e general manager – prosegue Pellegrini – anche se Zhang finora ha speso tanto e ha fatto bene.”