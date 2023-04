Tennis, finale Sinner-Medvedev a Miami: grandi ascolti su Sky Sport

Grandi ascolti su Sky Sport per la finale del Masters 1000 di Miami, che ha visto Jannik Sinner sconfitto in due set da Daniil Medvedev. Dopo la grande vittoria su Alcaraz in semifinale, la cavalcata dell’azzurro in Florida ha creato grande attesa per l’atto conclusivo del torneo. Così la finale è stata vista su Sky Sport Tennis da ben 685 mila spettatori medi e 1 milione 630 mila spettatori unici, con il 3,9% di share. Dalle 19:55 il match è andato in onda anche su Sky Sport Uno, totalizzando circa 750 mila spettatori medi e un picco di 850 mila. Lo studio pre-partita ha invece raccolto 138 mila spettatori medi.