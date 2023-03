Juventus, Zazzaroni: “Allegri ha fatto delle scelte da autentico genio del calcio contro la Sampdoria”

“Allegri per me è un grandissimo. Gli mancavano Pogba, Alex Sandro, Di Maria, Chiesa e Kean, in più ha tenuto fuori Cuadrado, Locatelli e Paredes, facendo giocare Fagioli, Miretti, Barrenechea e mettendo poi Soulé. Con Locatelli e Cuadrado abbiamo visto una Juve più quadrata”. Questa l’analisi – durante la puntata di Pressing – da parte di Ivan Zazzaroni sul match vinto dalla Juventus sulla Sampdoria.

“È vero che ha preso due gol, uno per una deviazione e l’altro per un errore della difesa – ha proseguito il giornalista – ma ha attuato delle scelte da autentico genio del calcio. Ti manca tutta la squadra, tu metti tre ragazzi e giochi una partita molto importante che vale 6 punti per la situazione in cui si trova”