Napoli, capitan Di Lorenzo avverte i tifosi: “Non cadete in provocazioni”

Alla vigilia del ritorno di ottavi di finale di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, sale la preoccupazione di possibili tensioni tra le due tifoserie. La società partenopea, allora, ha ben pensato di diffondere un video-appello ai supporter azzurri, tramite la voce di Giovanni Di Lorenzo: “Cari tifosi del Napoli, è il vostro capitano che vi parla. Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli, se per la prima volta riusciremo a raggiungere i quarti di finale – ha affermato Di Lorenzo –. Dobbiamo cercare tutti di vivere una giornata che sia bella, senza disordini e senza litigi con chi arriverà in città. Non solo allo stadio: anche per le strade, nelle piazze, ovunque nella nostra meravigliosa città. Come vostro capitano, vi chiedo di non cadere in provocazioni e di recarvi tutti allo stadio con serenità. Sempre forza Napoli”.