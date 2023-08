Gosens, Sky DE: il tedesco resta all’Inter

Gosens resterà all’Inter per la stagione 2023-2024. A renderlo noto è il giornalista di Sky Deutschland Florian Plettenberg, che afferma il volere del tedesco di rimanere in nerazzurro. Gosens era da diverse settimane nel mirino del Wolfsburg, che ha però optato per l’acquisto di Rogerio dal Sassuolo. Il giocatore ha riflettuto per un breve periodo sulla strada migliore da imboccare e ha deciso di indossare i colori dell’Inter anche la prossima stagione.

