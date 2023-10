Juventus-Verona, Baroni: “Serve una partita di grande spessore”

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro la Juventus di sabato sera all’Allianz Stadium. Queste le parole del tecnico: “Serve una partita di grande spessore, sarà una partita difficile. Cerco di dare nuove soluzioni alla squadra, ci vuole tempo. Col Napoli chi è andato in campo ha dato il massimo, devo cercare di portare i miei giocatori nelle migliori condizioni possibili. Voglio equilibrio e attenzione, bisogna concedere il meno possibile. Col Napoli fatto un buon secondo tempo, dobbiamo ripartire da lì. Non escludo la difesa a 4 che coi partenopei ha dato buone indicazioni. Bonazzoli è un giocatore importante, da più tecnica ed energia alla squadra. Ngonge lavora bene. Saponara avrà le sue occasioni. Hien dovrebbe rientrare ma non è ancora al 100%”.