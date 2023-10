Basket, Pozzecco: “Entusiasta del doppio incarico, darò il meglio”

Gianmarco Pozzecco, CT della nazionale italiana di basket e neo allenatore dell’Asvel Villeurbanne, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dicendosi entusiasta della sua nuova avventura. In merito ha dichiarato: “Ringrazio il presidente Petrucci per l’opportunità di rimanere sulla panchina della nazionale e poter ricoprire il doppio incarico sulla panchina di una squadra di club contemporaneamente. Vivo tutto con grande attesa e adrenalina, ma preparare il mondiale senza stare in panchina è stato difficile. Mi mancava l’allenamento, la preparazione alla partita, mi sono giocato tutto in pochi giorni. Questa società ha un futuro roseo, spero di poterla aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Riuscirò a suddividere il lavoro e a dare del mio meglio sia all’Asvel che alla Nazionale. Al giorno d’oggi la tecnologia ci permette di lavorare anche a distanza”.