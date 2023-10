Boxe, Pacquiao sogna Parigi 2024: “Voglio esserci e prendermi l’oro”

Manny Pacquiao di obiettivi ne ha raggiunto tanti nel corso della sua straordinaria carriera, ma ora ne ha puntato un altro. “Mi alleno ogni giorno col mio coach Buboy Fernandez. Sono concentrato sulle mie sessioni, sulla mia velocità e sul mio stile. Mi sento bene, Dio mi dà la forza. Voglio esserci: non credo sia difficile andare a prendermi l’oro”. A 45 anni il pugile filippino è sogna i Giochi di Parigi la prossima estate. La sua età, però, va ben oltre il limite (40 anni) per poter salire sul ring a cinque cerchi. Il Comitato olimpico filippino ha presentato una richiesta al Cio per ottenere una deroga speciale. “Ho già rappresentato il mio paese in tutto il mondo, ma ai Giochi Olimpici sarebbe diverso, incrocio le dita”, le parole di Pacquiao a “L’Equipe”.