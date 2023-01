Fiorentina-Sassuolo, Bonaventura: “Normale soffrire, ora serve filotto”

“Abbiamo sofferto, ma è normale perché il Sassuolo è una buona squadra e abbiamo giocato colpo su colpo, occasioni loro occasioni noi, però alla fine siamo stati bravi a fare il secondo gol. Possiamo tornare in Europa, vogliamo giocare quelle partite del mercoledì e non vederle da casa. Siamo indietro, dobbiamo alzare il livello e fare un filotto di risultati“. Così Giacomo Bonaventura, ai microfoni di Dazn, commenta la vittoria della Fiorentina sul Sassuolo per 2-1, grazie al gol di Nico Gonzalez su rigore in pieno recupero. A proposito dell’argentino, l’ex Atalanta e Milan aggiunge: “Abbiamo fiducia in lui, speriamo stia bene e che dia il suo contributo. Penso che chi ha giocato fino adesso al suo posto ha fatto molto bene quindi dovrà fare bene: sappiamo che è un giocatore che ha qualità e per noi è importante”. Infine, sul rinnovo: “Siamo vicini, io sono contento e la società pure”.