Juventus-Udinese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Udinese, valida per la 24esima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Allegri deve reagire dopo la sconfitta contro l’Inter, anche per allontanare la rincorsa del Milan, ora distante solo un punto. I friulani invece cercano la prima vittoria del 2024, ma anche un pareggio sarebbe importante per Samardzic e compagni per uscire dalla zona retrocessione almeno momentaneamente. La sfida è in programma oggi, lunedì 12 febbraio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Diretta in streaming su Dazn e su Sky Sport Uno (in streaming anche su Sky Go e NOW TV).