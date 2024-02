Bayer Leverkusen, il ds Rolfes: “Xabi Alonso resterà con noi nella prossima stagione”

“Se Xabi Alonso resterà con noi nella prossima stagione? Sì, ne sono convinto”. Lo ha detto il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes sul futuro del tecnico spagnolo, principale candidato alla panchina del Liverpool per il dopo-Klopp. Xabi Alonso è legato all’attuale capolista della Bundesliga fino al 2026 “ma una cosa è il contratto, un’altra è quanto si senta a suo agio qui, come si sente la sua famiglia. E lui sa anche quello che ha, ovvero una buona squadra e un’ottima possibilità di vincere anche nella prossima stagione perché non ci saranno grandi cambiamenti e di sicuro avremo una squadra top. Penso che siano tutte queste cose, al di là dei contratti, a far sì che Xabi e i calciatori restino con noi”, le parole di Rolfes a “Sport1!. In un primo momento, Xabi Alonso è stato accostato al Real Madrid, che ha però rinnovato il contratto di Ancelotti. Ora le voci sul Liverpool iniziano a farsi insistenti, ma il Bayer Leverkusen è fiducioso di riuscire a blindare ancora il suo allenatore.