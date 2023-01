Formazioni ufficiali Monza-Inter, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Monza-Inter, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono reduci dal gran successo nel big match contro il Napoli e ora non vogliono più fermarsi. Di fronte però una compagine brianzola che dopo un inizio di stagione complicato si è rialzata e proviene dalla vittoria contro la Salernitana e il pareggio con la Fiorentina. Match da non sottovalutare per la formazione di Inzaghi, specialmente in trasferta. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-INTER

MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Marlon, 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 19 Birindelli, 32 Pessina, 7 Machin, 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 47 Mota Carvalho; 37 Petagna. A disposizione: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 17 Caprari, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 38 Bondo, 44 Carboni, 60 Colombo, 77 D’Alessandro, 80 Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.