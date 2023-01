Juventus-Udinese 1-0, Allegri: “Stiamo facendo un bel percorso, ora bisogna alzare l’asticella”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria per 1-0 nel match della diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023 contro l’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Ora stiamo facendo un bel percorso, bisogna alzare l’asticella. Oggi abbiamo fatto una prestazione migliore rispetto a Cremona, nel secondo tempo abbiamo creato molte occasioni. C’è una buona condizione fisica e mentale, continuiamo così. Si deve progredire nella fase di non possesso e in quella di possesso. Ero consapevole delle difficoltà, ma nella ripresa abbiamo cambiato marcia”.

Sulle condizioni fisiche di Angel Di Maria: “Ha fatto una settantina di minuti di buon livello. Arrivava da un momento in cui era fermo ed ha batto una bella gara. Sono contento di tutta la squadra, ha messo cuore e voglia di vincere. Adesso è importante recuperare tutti quanti, in modo tale da avere più energie fisiche e mentali”.