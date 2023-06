Formazioni ufficiali Gibilterra-Francia, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Gibilterra-Francia, sfida valida come terza giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Kylian Mbappé prova a mettersi alle spalle i rumors di mercato degli ultimi giorni, cercando di aumentare il suo incredibile bottino già messo a segno fin qui con la maglietta della sua Nazionale: sono 38 i gol in 27 partite per il giovane fenomeno del Psg. Contro la piccola Nazionale avversaria certamente ci sarà l’occasione per andare in rete anche più di una volta questa sera. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di venerdì 16 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI GIBILTERRA-FRANCIA

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, Chipolina, Lopes, Hartman, Olivero; Hmidi, Pozo, Ronan, Britto; Casciaro.

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Pavard, Fofana, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni; Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud.