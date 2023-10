Beach Volley Mondiali 2023, Lupo/Rossi lottano ma si arrendono al tie-break a Mol/Sorum

Arriva una prevedibile sconfitta, ma al termine di una buona partita per Lupo e Rossi nel secondo turno della Pool A dei Mondiali di beach volley 2023. A Tlaxcala il duo azzurro, che ieri aveva esordito con una vittoria ai danni degli olandesi Boermans/de Groot, si è arreso con onore alla coppia numero uno del tabellone, quella formata dai norvegesi Anders Berntsen Mol e Christian Sandlie Sørum. Gli Azzurri sono stati protagonisti di un gran primo set, molto equilibrato, in cui questo equilibrio si è appunto rotto solo nel finale, quando sul 20-19 Daniele ed Enrico sono riusciti a chiudere la frazione a loro vantaggio.

Purtroppo per i nostri, la reazione della coppia scandinava, è stata di quelle importanti. Partono subito forte nella seconda frazione e il match cambia completamente volto. I norvegesi dominano 21-13 il secondo set e poi prendono abbastanza in fretta il largo anche nel tie-break, vinto per 15-10 al primo match point.