Juventus, Tiago Djalò: “Abbiamo le qualità per vincere lo Scudetto”

“Sono molto contento, è una squadra forte, di qualità, mi piace come gioca. Abbiamo un allenatore molto forte dal quale posso imparare tanto. Darò tutto per la Juve”. Lo ha detto il difensore della Juventus, Tiago Djalò nel corso della conferenza stampa di presentazione. Il difensore portoghese è arrivato dal Lille a titolo definitivo e spera di scalare presto le gerarchie di Allegri. “Se ho chiesto consiglio a Ronaldo? Non ho parlato con lui, non ne avevo bisogno – spiega -. La Juve mi ha dato una grande opportunità e sono molto contento di essere qui, è un club grande, con tanta storia, e penso di aver scelto bene”. Djalò rassicura tutti sulle sue condizioni fisiche visto il lungo stop per la rottura del crociato: “Il ginocchio sta bene, io sono pronto. Dove mi vedo nel 3-5-2? Posso giocare a sinistra, a destra, in mezzo, dove mi chiede il mister”. Le idee sugli obiettivi a breve termine sono chiare: “Vogliamo vincere lo scudetto e abbiamo le qualità per farlo”.