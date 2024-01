Sanremo 2024, LaPresse: sogno Jannik Sinner come super ospite all’Ariston

Jannik Sinner è impegnato per il momento sul palcoscenico degli Australian Open per la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic, ma nel prossimo futuro, secondo quanto riporta LaPresse, ci sarebbe una possibile trattativa per vederlo come super ospite sul palco di Sanremo. Amadeus e il suo entourage, infatti, sarebbero al lavoro per l’accordo, ma è una pista complicata per diversi motivi: in primis, il fatto che l’altoatesino in quella settimana, dal 6 al 10 febbraio, dovrebbe partecipare al torneo Atp di Marsiglia, nel quale risulta iscritto, anche se già lo scorso anno si cancellò in extremis per un malanno.