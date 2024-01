Leo Messi testimonial di Michelob Ultra: sarà protagonista di uno degli spot del Super Bowl

L’impatto culturale di Lionel Messi negli Stati Uniti è sempre più forte. L’attaccante dell’Inter Miami sarà protagonista di uno spot pubblicitario in onda durante la serata televisiva del Super Bowl, in veste di testimonial del marchio Michelob Ultra. Un teaser di quello che sarà uno spot di 60 secondi mostra Messi che ordina una birra mentre si avvicina a un bar e la sua reazione quando il rubinetto smette di versare. Sarà il primo spot pubblicitario di Messi al Super Bowl, in programma l’11 febbraio a Las Vegas. Lo stesso marchio sarà anche sponsor della Copa America di quest’estate.