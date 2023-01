Manichino di Vinicius impiccato, la follia degli ultras dell’Atletico (FOTO)

Stasera è in programma il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid in Coppa del Re e le premesse sono le peggiori. Nella notte, su un cavalcavia nei pressi di Valdebebas, è stato ‘impiccato’ un manichino di Vinicius. Il gesto è riconducibile agli ultras del Frente Atletico, un gruppo di dichiarata ideologia neofascista. Negli scorsi mesi, alcuni tifosi dell’Atletico furono banditi dallo stadio per dei cori razzisti rivolti all’attaccante. Che aveva risposto sui social: “Non smetterò di ballare, razzisti”, il tweet in merito ai suoi balli nelle esultanze.

Disgraceful by Atlético ultras. But it’s Vinícius who has to change. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/0tgTrCSHZN — Madrid Zone (@theMadridZone) January 26, 2023