Juventus in Serie B: le agenzie di scommesse sospendono la quota, non si potrà più giocare

Negli ultimi giorni gli appassionati di scommesse si saranno accorti che non è più possibile giocare la retrocessione della Juventus in Serie B. I vari operatori del mercato delle scommesse hanno infatti tolto la quota: dalla Snai alla Goldbet passando per Planet Win. La quota non esiste più. Una scelta, come riporta Gazzetta.it, dettata dalla prudenza, ma che sicuramente diventa una notizia perché si può giocare regolarmente per tutte le altre diciannove squadre del campionato di Serie A. La motivazione è semplice: nessuno sa come andrà a finire la partita del club bianconero nelle aule dei tribunali sportivi: e il -15, inflitto dalla Corte d’Appello Federale per il caso plusvalenze, pesa in tal senso. Visto che è possibile un nuovo processo sugli stipendi, oggi la Procura Figc ha chiesto quaranta giorni di proroga delle indagini, i ‘bookies’ hanno voluto cautelarsi onde evitare brutte sorprese visto che la quota era inevitabilmente alta.