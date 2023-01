Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha vinto il ricorso in Cassazione contro il sequestro di 59 milioni di euro, verificatosi in estate per presunti reati fiscali. Il sequestro è stato dunque annullato per 58 milioni, come riportato da Bresciaoggi.it, mentre ancora da riesaminare il sequestro di un milione di euro.