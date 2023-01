Ucraina, Ministro dello Sport: “Se gareggeranno i russi boicotteremo i Giochi del 2024”

Il Ministro dello Sport ucraino e presidente del Comitato Olimpico nazionale, Vadym Guttsait, ha annunciato la possibilità di boicottaggio ai Giochi del 2024 dell’Ucraina, in caso di partecipazione degli atleti russi e bielorussi. Queste le sue parole: “L’Ucraina prendera’ in considerazione il boicottaggio dei Giochi olimpici del prossimo anno a Parigi se gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia saranno autorizzati a competere. Per l’intera comunita’ sportiva ucraina questa e’ una questione di principio. Ci siamo rivolti e ci rivolgeremo a tutte le organizzazioni internazionali che possono influenzare la situazione e le cui opinioni possono essere ascoltate dai membri del Cio”.