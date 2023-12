Juventus, sei punti a firma Gatti. Il Napoli perde certezze anche in trasferta

Sei punti tra Monza (1-2) e Napoli (1-0). Federico Gatti regala per la seconda volta la vetta della classifica alla Juventus (aspettando l’Inter), ma stavolta vale ancora di più perché il terzo gol stagionale del centrale è arrivato in un big match contro il Napoli, la seconda migliore squadra per punti totalizzati in trasferta. L’ex Frosinone è il difensore che ha segnato più gol nella Serie A. Estendendo il dato ai 5 maggiori campionati europei, solo Álex Grimaldo (7), Jeremie Frimpong e Robin Gosens (4 ciascuno) contano più reti.

Un 1-0 pesante per il Napoli che subisce la seconda sconfitta di fila in campionato e perde il quarto posto (con Roma-Fiorentina di domenica sera una delle due la supererà). Al 18′ una doppia occasione della Juventus spaventa il Napoli. Chiesa sfonda sulla sinistra e serve Vlahovic tutto solo al centro dell’area, ma la sua conclusione a botta sicura è respinta da Natan. La sfera finisce nella zona di competenza di McKennie, che cerca il gol in acrobazia, ma stavolta è Meret ad opporsi. Al 27′ il Napoli pareggia il conto delle chance sprecate. Stavolta è Kvaratskhelia a sciupare tutto a tu per tu con Szczesny. L’estremo difensore bianconero si mette in luce al 38′ quando respinge un tiro di Di Lorenzo a botta sicura, dopo un rimpallo in area che lo aveva favorito. La prima frazione di gioco si chiude senza gol, anche per merito dei portieri.

La Juventus sembra riuscire a rendersi pericolosa quando mette in moto Chiesa, mentre Vlahovic appare un po’ in ombra. L’attaccante serbo ha segnato un solo gol nelle ultime nove partite. E al 48′ è il palo a dirgli di no sulla sua conclusione di prima col mancino. Sono le prove generali per la rete del vantaggio. La firma è di un attaccante aggiunto vero e proprio. Dopo la rete decisiva col Monza, infatti, Federico Gatti si ripete e realizza il gol dell’1-0, stavolta con la specialità della casa: il colpo di testa. Un cross di Cambiaso al 51′ pesca il difensore ex Frosinone che svetta più in alto di tutti e mette alle spalle di Meret. Il Napoli prova a reagire e si vede annullare una rete ad Osimhen per fuorigioco. La Juve gestisce bene i tentativi di assedio e vola di nuovo in vetta. Domani l’Inter proverà a rispondere contro l’Udinese.