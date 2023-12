Pagelle Juventus-Napoli 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Napoli, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium primo tempo con grandi occasioni da una parte e dall’altra: prima Vlahovic, a botta sicura, viene murato da Natan sul più bello. Dall’altra parte Kvaratshkelia, tutto solo, spreca una clamorosa occasione e butta la palla alle stelle. Poi un miracolo di Szczesny nega a Di Lorenzo lo 0-1. Nella ripresa la solita zuccata di Gatti spacca la partita in due. Il Napoli prova a reagire, crea altre occasioni ma la Juventus si difende alla grande e porta a casa i tre punti. Sorpasso all’Inter in attesa di Inter-Udinese.

LE PAGELLE E I VOTI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 7, Bremer 6.5, Danilo 6; Cambiaso 6.5 (47′ st Rugani sv), McKennie 6 (47′ st Iling-Junior sv), Locatelli 5.5, Rabiot 6.5, Kostic 6 (38′ st Alex Sandro sv); Chiesa 6.5 (38′ st Kean sv), Vlahovic 5.5 (25′ st Milik 5.5). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz. Allenatore: Allegri 6.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 6, Natan 6 (27′ st Zanoli sv); Anguissa 6.5, Lobotka 6.5 (41′ st Cajuste sv), Zielinski 6 (20′ st Elmas 5.5); Politano 5.5 (27′ st Raspadori), Osimhen 5.5, Kvaratskhelia 5 (41′ st Simeone sv). In panchina: Contini, Gollini, Ostigard, Demme, Lindstrom, Zerbin, Gaetano. Allenatore: Mazzarri 6.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.5.

RETE: 6′ st Gatti.

NOTE: cielo coperto, terreno in perfette condizioni, spettatori 41.400.

Ammoniti: Kvaratskhelia, Bremer, Juan Jesus, Ostigard, Cajuste, Locatelli, Osimhen.

Angoli: 6-3 per il Napoli.

Recupero: 1′; 5′.