Ligue 1: nessuna rete tra Montpellier e Lens

Nella serata dell’8 dicembre va in scena la partita tra Montpellier e Lens, valida per il campionato di League 1. Il match è terminato 0-0, con la squadra ospite che ha gestito il ritmo della partita e mantenuto il possesso palla per gran parte della gara, senza però trovare la rete. I padroni di casa riescono a resistere in un match che li vedeva come sfavoriti: il Lens è infatti quinto in classifica, mentre Montpellier si trova in tredicesima posizione.