Juventus, Scanavino: “Allegri mai in discussione, totale condivisione”

“Allegri non è mai stato in discussione, c’è totale condivisione di quelli che sono gli scenari futuri”. Lo ha dichiarato a Sky Sport il direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino, che blinda così il tecnico toscano. Nelle ultime conferenze stampa Allegri si era detto tranquillo sulla sua permanenza in bianconero, dando appuntamento per la pianificazione della stagione in vista della ripresa fissata per il 10 luglio. Il contratto del tecnico è in scadenza nel 2025. “L’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore”, aveva detto Allegri in conferenza stampa prima dell’ultimo impegno contro l’Udinese.