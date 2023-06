MotoGP GP Italia 2023, Quartararo: “Al Mugello lavoreremo sodo, saranno giorni impegnativi”

Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha, si è così espresso in vista del GP d’Italia. “Iniziamo il weekend del Mugello decisi a lavorare sodo. È il primo fine settimana di gara del Triple Head, quindi queste saranno giornate impegnative per noi. A Le Mans abbiamo scelto un setting che sembra sempre funzionare al meglio per noi – ha affermato Quartararo –. Quindi, inizieremo con quello il venerdì e cercheremo di andare il più veloce possibile in ogni sessione. Sento che partire più avanti sarà fondamentale, quindi questo è il mio obiettivo per venerdì e sabato mattina. E poi sabato pomeriggio e domenica darò il massimo come sempre”. “Continuiamo il nostro lavoro questo fine settimana – le parole dell’altro pilota della Yamaha, Franco Morbidelli – Il Mugello è una pista bellissima ed è molto veloce. La nostra velocità massima è migliorata rispetto allo scorso anno, il che torna utile in una pista come il Mugello con i suoi lunghi rettilinei e le sue salite. È il mio GP di casa e anche per la squadra, quindi lavoreremo in ogni sessione”.