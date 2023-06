Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 8 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di giovedì 8 giugno. Il torneo è giunto nella sua fase conclusiva e sul Philippe Chatrier vanno in scena la finale del doppio misto e successivamente le due semifinali del singolare femminile. Alle ore 15:00 Aryna Sabalenka proverà a conquistare la sua seconda finale slam consecutiva dopo Melbourne contro la ceca Muchova, mentre sarà la prima volta di Beatriz Haddad Maia in un contesto simile, contro la vincente di Swiatek-Gauff. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 12:00 – Kato/Puetz vs Andreescu/Venus

Ore 15:00 – Muchova vs (2) Sabalenka

a seguire – (1) Swiatek vs (14) Haddad Maia