Calciomercato Inter: Sommer arriva solo da titolare fisso

L’Inter è alla ricerca di un portiere che possa sostituire adeguatamente Andre Onana, che sembra sempre più vicino al Manchester United. Un solo anno in nerazzurro per l’estremo difensore del Camerun, ma porterebbe nelle casse dell’Inter una plusvalenza di 50 milioni euro dal momento che è stato preso da Marotta a parametro zero. Sono due i nomi più caldi al momento per sostituirlo. Uno è l’esperto Sommer e l’altro è il giovane Trubin dello Shaktar Donetsk. Lo svizzero sarebbe un ottimo sostituto nel breve periodo, mentre l’ucraino diventerebbe il titolare tra qualche stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’attuale portiere del Bayern Monaco andrebbe in nerazzurro solo se avesse il posto garantito da titolare, promessa che non sarebbe per nulla certa se dovesse arrivare anche Trubin che farebbe ballottaggio allo svizzero. Tutto nelle mani dell’Inter, che per avere Sommer potrebbe dover rinunciare al 21enne ucraino.