Juventus, preoccupazione per Miretti: in stampelle al J Medical

Fabio Miretti è al J Medical per valutare con esami strumentali il suo infortunio alla caviglia sinistra rimediato ieri contro la Salernitana. Talmente tanto il dolore che il centrocampista bianconero è uscito a pochi secondi dall’intervallo non potendo resistere, abbandonando l’Arechi in barella dolorante. Purtroppo l’infortunio sembra serio, tanto che al centro medico il mediano c’è arrivato in stampelle senza poter appoggiare il piede.