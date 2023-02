Calcio, è morto Miroslav Blazevic: l’ex ct della Croazia aveva 87 anni ed era malato di cancro

La Federcalcio croata ha reso noto che Miroslav Blazevic è morto all’età di 87 anni. Ex ct della Croazia, viene ricordato soprattutto per l’impresa ai Mondiali del 1998, quando trascinò la Nazionale fino al terzo posto. Nel corso della sua carriera ha inoltre allenato le Nazionali di Svizzera, Iran e Bosnia, ma anche Sion, Losanna, Rijeka, Dinamo Zagabria, Nantes e PAOK. Dopo una lunga battaglia con il cancro, Ciro – così soprannominato in patria – non ce l’ha fatta e si è spento due giorni prima del suo 88° compleanno.