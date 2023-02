Napoli, De Laurentiis blinda Osimhen: “Non abbiamo debiti, perciò non devo vendere nessuno”

Intervenuto ai microfoni della BILD, Aurelio De Laurentiis ha fatto chiarezza sul futuro di Victor Osimhen, oggetto del desiderio di numerosi top club europei. “Osimhen non si vende. Riceviamo molte richieste per i nostri calciatori, ma non avendo debiti non siamo costretti a venderli” ha spiegato il patron del Napoli. Il contratto dell’attaccante nigeriano scadrà nell’estate del 2025, ma al momento non sembra prossimo a lasciare Napoli.