Juventus, premio per Massimiliano Allegri: è il miglior allenatore del mese di novembre

Massimiliano Allegri ha vinto il riconoscimento come miglior allenatore di Serie A per il mese di novembre. Il tecnico della Juventus riceverà il premio Coach Of The Month nel pre-partita della gara col Napoli, in programma venerdì 8 dicembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. “Il premio – sottolinea la Lega A – è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 11ª alla 13ª di Serie A”. “Max Allegri è uno dei grandi ‘Maestri’ del nostro calcio e quest’anno ha reso la Juventus un mix perfetto tra calciatori giovani e più esperti, riportandola a essere una delle principali pretendenti al titolo – ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo –. La sua straordinaria esperienza e il carattere forte gli stanno consentendo di gestire al meglio una rosa che ha dovuto sopperire ad assenze importanti. La sua Juventus, che prosegue nel testa a testa con l’Inter, continua a essere la squadra con la più lunga serie aperta di imbattibilità in Campionato”.