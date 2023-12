Premier League 2023/2024: Wilder torna allo Sheffield United, esonerato Heckingbottom

Lo Sheffield United ha scelto il successore di Paul Heckingbottom, esonerato ieri dopo il 5-0 subito in casa del Burnley nell’ultimo match di Premier. Al suo posto, secondo le dichiarazioni del proprietario del club, Abdullah, tornerà Chris Wilder che ha già guidato la squadra dal 2016 al 2021. Wilder ripartirà dall’ultimo posto in classifica e una sola vittoria in campionato.