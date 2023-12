Inter, risentimento muscolare per De Vrij e Dumfries: out circa 20 giorni

“Stefan De Vrij e Denzel Dumfries si sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l’esterno olandese. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana”. Lo fa sapere la società nerazzurra con un comunicato sulle condizioni dei due difensori, che saranno quindi costretti a saltare il match di campionato contro l’Udinese in programma sabato. Secondo Sky, saranno circa 20 i giorni di stop: l’obiettivo è quello di riaverli per il match contro il Genoa del prossimo 29 dicembre.