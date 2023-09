Xabi Alonso: “Allenare il Real Madrid? Siamo a settembre, è presto”

Xabi Alonso appare all’orizzonte del Real Madrid come uno dei futuri candidati ad occupare la panchina dei blancos, una volta che Carlo Ancelotti lascerà l’incarico. L’attuale allenatore del Bayer Leverkusen sa come gestire le voci, come ha dimostrato ancora una volta nella conferenza stampa della squadra tedesca questo venerdì.

“Allenare Madrid? Siamo a settembre, è presto “, ha risposto Xabi alla domanda sul suo favoritismo per essere il prossimo allenatore dei blancos . “Rimango concentrato. Abbiamo iniziato bene la stagione, vogliamo che tutti i giocatori siano concentrati. Ecco perché devo dare io per primo l’esempio“, ha affermato.

A Xabi è stato chiesto anche dei suoi giocatori, di come si sente la sua squadra quando ci sono voci sul futuro del loro allenatore . “I giocatori sanno com’è il calcio. Non è una novità. Non ne abbiamo parlato“, ha concluso. Xabi Alonso ha già spiegato precedentemente in conferenza i suoi progetti per il futuro. Ecco cosa pensa di un futuro approdo al Real Madrid: “Il Real Madrid? Tutto a suo tempo. Adesso sono qui, sono molto felice. Adesso sono qui, sono molto contento e quello che verrà in futuro si vedrà. Normalmente nel calcio quando pensi al medio-lungo termine perdi la concentrazione su ciò che ti è più vicino. In questo momento penso solo a quello che abbiamo qui“.

Carlo Ancelotti non ha dato molta importanza alle voci che collocano Xabi nel suo attuale ruolo. “L’ho avuto come giocatore e ha una grande conoscenza, ha quella capacità, auguro a lui, Raúl o Arbeloa di essere allenatori del Real Madrid perché li amo moltissimo e spero che un giorno possano essere allenatori del Real Madrid“, ha detto qualche giorno fa in conferenza stampa.