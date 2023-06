Juventus, Pogba: “Stagione difficile, torneremo più forti”

Attraverso un post su Instagram, Paul Pogba ha fatto un bilancio della stagione appena volta al termine. Ovviamente non può essere felice il centrocampista della Juventus, né a livello personale (avendo giocato pochissimo a causa degli infortuni) né per la squadra (solo settima). “Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte: torneremo più forti nella prossima stagione” ha scritto il francese, che guarda con ottimismo al futuro.